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Психолог перечислил факторы, указывающие на неизбежный развод
Фото: pexels.com / cottonbro

Психолог перечислил факторы, указывающие на неизбежный развод

Анастасия Колоскова

Общество

Психолог Александр Шахов назвал факторы, по которым супруги могут понять, что брак дал трещину и пора разводиться.

Молчание

По словам специалиста, главным признаком неминуемого развода является молчание между супругами. Отсутствие коммуникации — сигнал о том, что отношения зашли в тупик. Однако не стоит принимать молчание одного из партнеров как равнодушие. Вполне возможно, он может задуматься о разводе и ждать решения от другой стороны.

Желающим спасти отношения психолог порекомендовал не молчать даже при ссорах. Важно выражать даже негативные эмоции, чем прекратить коммуникацию. Способность к диалогу свидетельствует о чувствах, которые возможно еще спасти. Если же у партнеров совсем нет желания разговаривать, отношения лучше завершить.

Неоправданные надежды

По мнению Шахова, супругам следует определить, оправдались ли их ожидания относительно отношений друг с другом. Для это можно воспользоваться простым способом, который позволит понять, стоит ли продолжать совместную жизнь. Нужно записать необходимые критерии на бумаге, которыми могут быть любовь,достаток, забота, чувство защищенности и другие. В случае, когда ни один из пунктов не оправдал себя — продолжать брак не имеет смысла.

Непонимание

Для гармоничных отношений важно понимать психологию противоположного пола, убежден специалист. Именно этот пробел и является причиной большинства проблем в семье. Когда партнеры отказываются понять внутренний мир супруга, это неминуемо приведет к расставанию.

Перенос обид из прошлого

Еще однимспособом спасти брак является проверка эмоций, которую поможет сделать профессиональный психолог. Женщины нередко проецируют на мужа свои обиды из детства, которые испытывали к отцу, в то время какмужчины могут хранить обиды на мать.

Подобную ошибочную тактику важно искоренить при помощи специалиста, сообщает Пятый канал.

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