Стоматолог объяснил, о каких заболеваниях организма могут «рассказать» зубы

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Даже при тщательном уходе за зубами могут возникнуть проблемы. При этом некоторые болезни ротовой полости могут указывать на совершенно иные патологии в организме. Об этом рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

— Полость рта — это ворота, через которые в наш организм проникают продукты питания, жидкости, пары и газы. Также, заглянув в полость рта, мы заглядываем внутрь и имеем возможность фактически судить об общем состоянии организма, — отметил эксперт.

По словам врача, по налету на слизистых покровах, железистых протоках и языке и их цвету можно судить о вредных привычках, а также о наличии и стадиях хронических заболеваний человека.

Если десна обнажает корень зуба, это является показателем недостатка кальция, так как данная патология является признаком его активного вымывания из организма. Кроме того, различные воспаления могут говорить о проблемах в желудочно-кишечном тракте, пишет АиФ.

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