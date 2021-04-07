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Стоматолог Антипенко предупредил об опасности отбеливания зубов
Фото: pexels.com

Стоматолог Антипенко предупредил об опасности отбеливания зубов

Юлия Павлушова

Здоровье

Процедура отбеливания зубов может нанести вред полости рта. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать несколько правил. Об этом рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

Прежде всего врач напомнил о противопоказаниях к этой процедуре. Отбеливать зубы запрещено во время беременности и кормления грудью. Кроме того, отказаться от этой идеи следует пациентам, у которых диагностированы онкологические заболевания. Не рекомендуется увлекаться отбеливанием при кариозных образованиях и при доступах к каналам зубов.

— Гель отбеливающий может непосредственно попасть через канал и привести к химическому ожогу. В лучшем случае это закончится сильной болевой чувствительностью, в худшем — развитием абсцесса, — цитирует медика «Звезда».

Алексей Антипенко добавил, что после процедуры нужно на неделю-две исключить из рациона кислые продукты. Это поможет восстановиться поверхностному минеральному слою зубов.

Ранее диетолог перечислила продукты, которые являются немолочными источниками кальция.

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