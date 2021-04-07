Стоматолог Антипенко предупредил об опасности отбеливания зубов

Фото: pexels.com

Процедура отбеливания зубов может нанести вред полости рта. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать несколько правил. Об этом рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

Прежде всего врач напомнил о противопоказаниях к этой процедуре. Отбеливать зубы запрещено во время беременности и кормления грудью. Кроме того, отказаться от этой идеи следует пациентам, у которых диагностированы онкологические заболевания. Не рекомендуется увлекаться отбеливанием при кариозных образованиях и при доступах к каналам зубов.

— Гель отбеливающий может непосредственно попасть через канал и привести к химическому ожогу. В лучшем случае это закончится сильной болевой чувствительностью, в худшем — развитием абсцесса, — цитирует медика «Звезда».

Алексей Антипенко добавил, что после процедуры нужно на неделю-две исключить из рациона кислые продукты. Это поможет восстановиться поверхностному минеральному слою зубов.

Ранее диетолог перечислила продукты, которые являются немолочными источниками кальция.

Читайте также: Врач рассказал, как защитить ребенка от простуды