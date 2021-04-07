Врач рассказал, как защитить ребенка от простуды

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Весна традиционно считается не только самым романтичным временем года, но и сезоном простуд. Это и неудивительно: организм за зиму ослаблен из-за дефицита свежих витаминов и солнца, а погода становится обманчиво теплой. Особенно в это время высок риск для детского организма, который более восприимчив к негативным сезонным факторам по сравнению со взрослым. О том, как защитить своего ребенка от простуд и ОРВИ весной, мы попросили рассказать главного врача детской поликлиники № 7 Елену Кац.

— Елена Леонидовна, многие родители путают такие понятия, как простуда и ОРВИ. Насколько принципиальна разница между ними?

— С немедицинской точки зрения она малозаметна, однако имеет значение в плане профилактики и лечения того или иного заболевания. И здесь надо выделить несколько важных моментов.

Начнем с профилактики. Если речь идет именно о сезонных инфекциях с заранее известным возбудителем, таких как грипп, то способы действенной защиты от них известны. Это прежде всего своевременная вакцинация, которая уже на протяжении многих лет является доказанным надежным способом предотвращения как самого заболевания, так и его тяжелых осложнений.

Другие меры относятся к ограничению контактов с возможными носителями вируса, вызывающего инфекционное заболевание. Учитывая ситуацию, в которой мы все живем последний год, эти способы хорошо известны практически любому человеку, и можно специально на них не останавливаться. Конечно, заставить ребенка все время носить маску и соблюдать социальную дистанцию сложно, но по возможности нужно избегать большого скопления людей. Лучше заменить это поездкой к родным или прогулкой в парке.

С другой стороны, причиной сезонных инфекций могут быть и многие другие вирусы, которых насчитываются сотни. Они тоже могут вызвать заболевания, схожие с ОРВИ по своим симптомам — повышению температуры, кашлю, насморку и тому подобного. Другое дело, что активно действовать такие вирусы начинают, как правило, при наличии определенных провоцирующих факторов: ослабленного иммунитета, переохлаждения, переутомления и других. И вот как раз влияние этих факторов родители вполне могут если не полностью исключить, то максимально ослабить.

— Что для этого нужно сделать?

— Поскольку мы уже затронули такое понятие, как «простуда», в этом контексте обязательно употребить и термин «переохлаждение». Наверняка многие слышали такую поговорку «Не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда». В отношении детей это справедливо на все 100 процентов. У детей, особенно в младшем возрасте, еще не окончательно сформирован биологический механизм терморегуляции. Перепады температуры, сквозняки, холодный ветер для них более опасны. Поэтому перед выходом на прогулку нужно внимательно подходить к вопросу одежды ребенка. Она не должна быть слишком теплой (иначе он вспотеет и его может продуть при сильном ветре), но и не слишком легкой. Помните о том, что весной погода обманчива: если в относительно ясный день на солнце, может быть, и тепло, то уже в тени температура резко падает. К тому же днем и вечером температура может сильно различаться, и вроде бы подходящая для дня одежда может оказаться слишком легкой после захода солнца.

Понятно, что всего не предусмотришь. Но, если есть такая возможность (например, вы идете гулять вместе с ребенком или знаете, что будете возвращаться вечером), возьмите с собой какие-то дополнительные теплые вещи. Гулять без шапки в это время дети также не должны.

Кроме того, для укрепления общего иммунитета и снижения риска сезонных простуд ребенок должен хорошо отдыхать, регулярно и полноценно питаться, получая при этом достаточное количество витаминов, а также употреблять необходимое количество жидкости. Также он не должен испытывать недостатка в свежем воздухе и физической активности. Все это укладывается в понятие режима дня, который, к слову, важен не только для детей, но и для взрослых. Организм, приученный жить в определенном здоровом режиме, гораздо успешнее сопротивляется любым болезням.

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