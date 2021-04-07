Врач дал родителям совет, как помочь ребенку реже болеть

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Дети берут пример со своих родителей, поэтому те должны заниматься спортом, правильно питаться и чаще гулять на свежем воздухе. Об этом сообщил главный внештатный специалист, педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов.

— В этом ведущая роль должна принадлежать не школе, не учителям, а семье. Обычно дети берут пример с семьи, если не принято заниматься физической культурой, спортом, то и ребенок не будет, если не принято прогуливаться в городе, на свежем воздухе, за городом, в парке, тоже ребенку это не привьешь. И главное питание, — рассказал он.

При этом процент столичных детей, кто ведет активный образ жизни, довольно высок. Это является следствием популяризации такой жизни в городском здравоохранении, приводит слова Османова РИА Новости.

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