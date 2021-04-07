Педиатр перечислил заболевания, которые чаще встречаются у детей в столице

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Чаще всего у детей в столице появляются проблемы с дыхательными путями и ЖКТ. Кроме того, родители обращаются к врачам из-за различных травм у детей. Об этом рассказал главный внештатный специалист-педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов.

По мнению Османова, необходимо также следить за пищевым поведением ребенка, так как в последнее время увеличилось количество обращений из-за метаболического синдрома, во время которого у детей появляется ожирение и повышается давление.

Тяжелые заболевания почек, сердца, нервной системы и желудочно-кишечного тракта стали реже встречаться у детей в Москве благодаря своевременной помощи. Налаженная трехуровневая система оказания медпомощи привела к уменьшению числа тяжелых случаев заболеваний. По словам Османова, выявление болезни на начальных этапах позволяет эффективнее проводить лечение.

— Например, заболевания почек могут длительно у детей протекать бессимптомно или с эпизодами температуры на фоне вирусной инфекции, катаральных явлений. Если педиатр не подойдет к этому грамотно и профессионально, то полечит ОРЗ, ОРВИ, отит, фарингит, аденит — и все. Но при грамотном подходе он обязательно сделает анализ мочи и при необходимости — УЗИ, привлечет других специалистов. Таким образом на самых ранних стадиях мы выявим начинающуюся инфекцию мочевой системы — пиелонефрит, — объяснил врач.

Выявлять заболевания на ранней стадии помогает регулярная диспансеризация. На поздних стадиях болезнь замечают, если родители лечат детей у частных врачей, добавил Османов.

— Поскольку сейчас у нас возможности самые современные в рамках мирового здравоохранения, на самых ранних этапах на амбулаторном уровне мы можем выявлять любые заболевания. Тем более что в рамках трехуровневой системы четко идет взаимодействие между всеми уровнями. Тем более что у нас теперь единая цифровая платформа московского здравоохранения, — рассказал врач.

По его словам, благодаря ранней диагностике в Москве не увеличивается число детей с инвалидностью. Кроме того, в столице в два раза уменьшилось число детей, которые родились глубоко недоношенными, пишет РИА Новости.

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