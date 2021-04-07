Врачи рассказали, какой продукт опасно употреблять при высоком давлении

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Людям с высоким артериальным давлением не рекомендуется употреблять в пищу вяленое мясо. Об этом рассказали специалисты из медицинского сообщества Action on Salt.

Уточняется, что во время лечения гипертонии пациентам часто советуют садиться на особую диету. По мнению экспертов, большое количество соли в некоторых мясных продуктах может повлиять на уровень давления, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если мясной продукт имеет маркировку «с низкой концентрацией соли», то в нем присутствует большое количество натрия, который вредит здоровью гипертоников, считают врачи.

Из-за употребления большого количества соли, в организме человека скапливается жидкость. В таком состоянии начинает резко подниматься кровяное давление, объяснили специалисты. По их мнению, гипертоникам следует снижать потребление соли. По данным врачей, снижение количества натрия в организме на 16 процентов уменьшает смертность от инсульта и на 12 процентов — смертность от ишемической болезни сердца, пишет Express.

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