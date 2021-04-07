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Диетолог перечислила продукты, которые являются немолочными источниками кальция
Фото: flickr.com / Noan GmbH

Диетолог перечислила продукты, которые являются немолочными источниками кальция

Анастасия Волоснова

Здоровье

Источником кальция являются не только молочные, но и растительные продукты. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Евгения Маевская.

Кальций позволяет поддерживать хорошее состояние зубов и костей человека и помогает усваивать белок и фосфор. Однако некоторые люди из-за болезней или своих убеждений не могут употреблять молочную продукцию — главный источник минерала.

— Если мы говорим про растительную пищу, то первое, что приходит на ум, — это миндаль, это орех пекан. Также хорошо усваиваются брокколи, кунжут, чеснок, базилик. Вопрос заключается только в количестве, которое нужно съедать, чтобы покрыть суточную дозу кальция, — заявила Маевская.

По ее словам, не стоит восполнять недостаток кальция в организме при помощи БАДов, не консультируясь со специалистами. Их употребление может привести к проблемам с почками, где будет отлагаться минерал. Маевская добавила, что кальций нужно потреблять вместе с другими витаминами и минералами, пишет «Звезда».

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