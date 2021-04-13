Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов
Фото: сайт Хабаровского краевого музыкального театра

Скончался лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов

Анастасия Волоснова

Общество

Лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов скончался в Хабаровске во вторник, 13 апреля. Об этом рассказали в дирекции артистической труппы Хабаровского краевого музыкального театра.

Народный артист РСФСР умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

— О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей, — говорится в сообщении.

Игорь Желтоухов родился 28 июля 1944 года. Первый раз на сцене Хабаровского краевого музыкального театра актер выступил в 1971 году. Он дебютировал в главной роли в спектакле «Бравый солдат Швейк». В 2020 году он стал лауреатом премии «Золотая маска». Кроме того, Желтоухов являлся заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РСФСР.

артистутратыХабаровск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в