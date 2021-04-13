Скончался главный врач московского ФК «Динамо» Александр Ярдошвили

Александр Ярдошвили (слева) / Фото: fcdynamo.ru

Главный врач столичного футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили скончался утром 13 апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Василий Конов.

— Не стало Александра Ярдошвили. Наш прославленный спортивный доктор умер сегодня утром, — говорится в сообщении.

До ФК «Динамо» врач работал в ЦСКА и «Локомотиве». В 2016 году был назначен главным врачом футбольного клуба «Динамо» Москва. Александр Ярдошвили является членом медицинского совета Российского футбольного союза.