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Скончался главный врач московского ФК «Динамо» Александр Ярдошвили
Александр Ярдошвили (слева) / Фото: fcdynamo.ru

Скончался главный врач московского ФК «Динамо» Александр Ярдошвили

Виктория Родимкина

Общество

Главный врач столичного футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили скончался утром 13 апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Василий Конов.

— Не стало Александра Ярдошвили. Наш прославленный спортивный доктор умер сегодня утром, — говорится в сообщении.

До ФК «Динамо» врач работал в ЦСКА и «Локомотиве». В 2016 году был назначен главным врачом футбольного клуба «Динамо» Москва. Александр Ярдошвили является членом медицинского совета Российского футбольного союза.

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