Медики рассказали об опасностях отказа от овсяной каши

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Исключение овсянки из своего рациона может повлечь за собой негативные и опасные последствия. Медики объяснили, что может ожидать организм после отказа от такого вида каши.

Согласно результатам работ, представленным в журнале Американского колледжа питания, употребление овсянки на завтрак напрямую связано с ощущением сытости в течение дня. Исходя из этого, внезапное исключение каши из рациона может привести к перееданию из-за постоянных перекусов.

Эксперты, проводившие исследование, опубликованное в журнале Stroke, подчеркнули, что те, кто заменил белый хлеб во время завтрака овсянкой, имели более низкий риск всех типов инсульта. Испытания проводились на добровольцах в течение 13 лет.

Также овсяная каша имеет защитный эффект от уже полученных человеком болезней сердца, пишет Eatthis.com.

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