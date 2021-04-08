Спортивный диетолог рассказала, почему обязательно нужно завтракать по утрам

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Каждый человек обязательно должен завтракать. Так считает спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.

Основная причина усталости и плохого самочувствия заключается в неправильном питании, которого придерживается человек. Это также становится толчком для возникновения и развития различных заболеваний печени, сердца и желудочно-кишечного тракта. Для поддержания здоровья и бодрости нужно стараться есть правильно и полноценно.

По мнению диетолога, на утренний прием пищи приходится около третьей части от всей дневной нормы.

— Нужно обязательно приучать себя завтракать. Обычно, когда человек просыпается, он пьет воду и идет умываться. А спустя полчаса после пробуждения организм нужно насытить необходимыми микроэлементами и витаминами, — пояснила Ирина Писарева.

Она также уточнила, что вода улучшает обмен веществ. А после того, как жидкость разогнала метаболизм, для энергии необходима еда. Утром обязательно нужно кушать богатую белками и сложными углеводами пищу, отмечает ФАН. Творог в чистом виде либо творожная запеканка, сырники, отварная курица, запеченная говядина и авокадо могут стать прекрасными источниками белка. А отварные яйца и орешки содержат полезные жиры.

Диетолог считает, что принимать на завтрак только кашу тоже не нужно. Овсянку желательно включать в рацион не чаще двух раз в неделю.

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