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Спортивный диетолог рассказала, почему обязательно нужно завтракать по утрам
Фото: pexels.com / Anna Tukhfatullina

Спортивный диетолог рассказала, почему обязательно нужно завтракать по утрам

Елена Фролова

Здоровье

Каждый человек обязательно должен завтракать. Так считает спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.

Основная причина усталости и плохого самочувствия заключается в неправильном питании, которого придерживается человек. Это также становится толчком для возникновения и развития различных заболеваний печени, сердца и желудочно-кишечного тракта. Для поддержания здоровья и бодрости нужно стараться есть правильно и полноценно.

По мнению диетолога, на утренний прием пищи приходится около третьей части от всей дневной нормы.

— Нужно обязательно приучать себя завтракать. Обычно, когда человек просыпается, он пьет воду и идет умываться. А спустя полчаса после пробуждения организм нужно насытить необходимыми микроэлементами и витаминами, — пояснила Ирина Писарева.

Она также уточнила, что вода улучшает обмен веществ. А после того, как жидкость разогнала метаболизм, для энергии необходима еда. Утром обязательно нужно кушать богатую белками и сложными углеводами пищу, отмечает ФАН. Творог в чистом виде либо творожная запеканка, сырники, отварная курица, запеченная говядина и авокадо могут стать прекрасными источниками белка. А отварные яйца и орешки содержат полезные жиры.

Диетолог считает, что принимать на завтрак только кашу тоже не нужно. Овсянку желательно включать в рацион не чаще двух раз в неделю.

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