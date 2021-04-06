Диетолог объяснила, чем опасны сухие завтраки

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что сухие завтраки, которые прочно вошли в рацион россиян, вовсе не так полезны, как об этом заявляет реклама.

— Сухими завтраками считаются изделия из круп: пшеница, пшено, кукуруза, рис и т. д. В последнее время исследования все чаще подтверждают, что регулярное употребление сухих завтраков может быть небезопасно для здоровья. Для людей, страдающих лишним весом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы, а также сезонной аллергией, такой вариант завтрака неприемлем, — цитирует медика издание «Ридус».

По словам специалиста, мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления из-за большого количества содержащегося в них сахара могут негативно отразиться на фигуре. Помимо этого, они увеличивают нагрузку на поджелудочную железу и повышают риск диабета.

Диетолог обратила внимание, что скачки уровня сахара зачастую приводят к переменчивости настроения. Особенно этому подвержены дети. Некоторые виды сухих завтраков содержат слишком много соли, из-за которой происходит задержка жидкости. От этого страдают почки и сердечно-сосудистая система. Специалист посоветовала заменить сухие завтраки на продукты из цельных злаков.

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