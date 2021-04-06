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Главный диетолог Москвы рассказала, как часто можно есть сладкое
Фото: pixabay.com

Главный диетолог Москвы рассказала, как часто можно есть сладкое

Татьяна Плотникова

Здоровье

Включение сладостей в рацион рекомендовано не чаще одного-двух раз в неделю. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам эксперта, чем меньше сахара в рационе — тем лучше. Всемирная организация здравоохранения советует употреблять не более 50 граммов добавленного сахара ежедневно. Многие эксперты настаивают на ограничении до 25 граммов. При этом средняя порция блинов, например, содержит уже 30 граммов сахара.

Диетолог советует строго контролировать количество сахара и сладостей в своем меню и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки.

Серьезной проблемой Стародубова назвала обилие сладостей в рационе детей, поэтому родители должны помочь им не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.

В частности, не следует использовать сладкое как поощрение, по принципу «молодец, съешь конфетку», предостерегла диетолог. Она предложила рассматривать сладости в качестве праздничного угощения, доступного один-два раза в неделю.

Взамен сладостей Стародубова советует употреблять больше ягод и фруктов либо десертов с низким содержанием сахара (желе, мармелад, пастила). Однако следует контролировать их состав и также не употреблять слишком часто, сообщает РИА Новости.

Ранее диетолог рассказал, как употреблять хлеб без вреда для организма.

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