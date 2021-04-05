Диетолог заявила, что любимые продукты россиян могут спровоцировать рак и диабет

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Излишнее употребление рафинированных и переработанных продуктов может нанести значительный вред организму, спровоцировать развитие онкологии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявила представитель Американской ассоциации диетологов Кэтрин Зератски. Речь идет о сахаре, муке, рисе и некоторых видах масел — продуктовой корзине, популярной в России.

Чтобы снизить риски, диетологи советуют свести к минимуму употребление хлеба, в состав которого входит белая пшеничная мука. Рекомендовано отказаться и от сдобной выпечки, продуктов с глютеном. Они вызывают рост опухолей. Следует отдавать предпочтение пище, насыщенной кальцием, магнием, йодом и цинком. К таковой относятся хлебобулочные изделия из муки грубого помола, пишет портал «Инфореактор».

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, почему вредно разогревать пищу в пластиковых контейнерах.

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