Нутрициолог объяснила, как сладкое сказывается на работе мозга

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Врач, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, как сахар влияет на организм в целом и на мозговую активность в частности.

По ее мнению, существует много исследований, которые подтверждают, что избыток простых углеводов может изменить работу мозга.

— Обычно, когда человек получает избыток простых углеводов, то ему недостает углеводов сложных. А это продукты, которые, помимо углеводов, содержат магний и витамины группы B, необходимые для центральной нервной системы и головного мозга, — пояснила Наталья Круглова.

Как объяснила нутрициолог, снижение интеллектуальных способностей может быть связано с изменениями микрофлоры кишечника. Существуют исследования, показывающие, что даже непродолжительные диеты, где есть избыток простых углеводов и насыщенных жиров, способны сказаться на составе микробиоты. То есть она становится менее разнообразной, и ее можно сравнить с микрофлорой пациентов, страдающих ожирением либо нарушением обмена веществ, отмечает ФАН.

— Существует даже такое понятие, как ось «кишечник — головной мозг». Оно доказывает, что кишечная микробиота и мозг тесно связаны. Поэтому питание действительно может отражаться на интеллектуальных способностях, — объяснила Наталья Круглова.

По ее словам, излишнее употребление сахара не только сказывается на повышении риска ожирения, но и влияет на формирование неправильных пищевых привычек и неполезных вкусовых предпочтений.

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