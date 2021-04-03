Ученые выяснили, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на память детей

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Дети, которые часто употребляют сладкую еду и напитки, в будущем могут столкнуться с проблемами памяти. К такому выводу пришли исследователи из американского университета Джорджии.

В день, по словам экспертов, детям необходимо употреблять не более 19 граммов сахара. Исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах, которых разделили на две группы. Одним с детства давали сладкие напитки, а других поили обычной водой. Выяснилось, что взрослые особи, всю жизнь пившие воду с сахаром, имели нарушения функции гиппокампа — области мозга, отвечающей за память.

Ученые уверены, что эти результаты применимы и к человеку. Они планируют установить, возможно ли минимизировать ущерб, нанесенный сахаром, с помощью диеты и физических нагрузок, сообщает ScienceDaily.

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