Онколог перечислил симптомы, которые указывают на предраковое состояние
Существует целый ряд симптомов, которые могут указывать на предраковое состояние органов ЖКТ. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев.
Потеря веса, изменение стула, частые боли в животе и изжога могут являться индикатором развития колоректального рака и рака желудка.
— Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка, — сообщил Карасев на своей странице в Instagram.
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