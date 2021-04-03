Онколог перечислил симптомы, которые указывают на предраковое состояние

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Существует целый ряд симптомов, которые могут указывать на предраковое состояние органов ЖКТ. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев.

Потеря веса, изменение стула, частые боли в животе и изжога могут являться индикатором развития колоректального рака и рака желудка.

— Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка, — сообщил Карасев на своей странице в Instagram.

Ранее врач объяснил, какая боль в затылке может говорить об онкологии.

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