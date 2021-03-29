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Врач объяснил, какая боль в затылке может говорить об онкологии
Фото: pixabay.com

Врач объяснил, какая боль в затылке может говорить об онкологии

Виктория Федотова

Здоровье

Врач Александр Мясников перечислил возможные причины боли в затылочной части головы. Он заявил, что если пациент принимает более 15 таблеток от боли в месяц, то ему нужно лечиться от медикаментозной головной боли. Лекарства сами по себе могут провоцировать боль.

— Боль в затылке, о которой чаще всего мы говорим, — это головная боль напряжения. Болят не мозг, не нервы, а мягкие ткани, мышцы, связки. Если мы говорим про боль в затылке, иногда неправильное положение головы может вызывать боль, — отметил Мясников.

По словам врача, есть неврологическая боль: она острая, внезапно начинается, до головы больно дотронуться. В этом случае не помогут обезболивающие, только — противосудорожные или небольшие дозы антидепрессантов.

— Самая важная причина боли в височно-затылочной области — артрит, артроз челюстного сустава. Это расстройство есть у миллионов людей. Нужно не таблетки горстями пить, а сходить к врачу и исправить прикус, — пояснил Мясников.

Если у человека боль в затылке четко очерчена определенной зоной «круглой формы» — это либо невралгия, либо онкология — миеломная болезнь, когда «разряжается кость». По словам Мясникова, он сталкивался с подобным на практике.

Видео опубликовано на YouTube.

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