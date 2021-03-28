Доктор Мясников рассказал, какой вирус может провоцировать рак

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Присутствие в организме человека вируса папилломы человека может привести к развитию рака. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак — это рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь, — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников уточнил, что вирус папилломы человека имеет множество разновидностей. Примерно 50 из них оказывают воздействие на слизистые, что в отдельных случаях может привести к раку, пояснил доктор.

По словам Мясникова, попадая в ДНК клетки, вирус вызывает мутации, в результате которых клетка перерождается в злокачественную. Как отметил врач, кроме онкологии шейки матки, вирус папилломы человека нередко становится причиной рака горла, шеи и головы, а также полового органа у мужчин.

Среди средств профилактики Мясников назвал вакцинацию и регулярное медобследование. Он обратил внимание, что вакцина борется практически со всеми онкогенными штаммами названного вируса.

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