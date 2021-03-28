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Мясников рассказал, перестанут ли люди умирать от коронавируса
Фото: Youtube / О самом главном

Мясников рассказал, перестанут ли люди умирать от коронавируса

Валерий Ливак

Здоровье

Люди всегда будут умирать от коронавируса, можно лишь сократить количество летальных исходов благодаря вакцинации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— От всех болезней умирают и от ковида тоже. И будут люди умирать, ничего здесь не поделаешь. Вопрос в том, что количество смертей нужно ограничить. Надо понимать: ковид пришел навсегда, это сезонная инфекция. Да, она будет менее злой. Да, от нее будет умирать все меньше и меньше людей благодаря вакцинации. Но возможна ли нулевая смертность теоретически? Нет! Она невозможна ни при гриппе, ни даже при обычной ветрянке, — сказал Мясников.

Он также выразил уверенность, что ограничительные меры, которые вводятся из-за пандемии во все мире, «работают в принципе плохо, если вообще работают».

— Несмотря на полные локдауны, закрытие границ, маски — по четыре на носу, она (статистика заболеваний — прим. «ВМ») идет вверх, потом — вниз, потом — опять вверх. Мало что зависит в мире от всех этих мероприятий. Мы можем надеяться только на вакцинацию, — отметил врач.

Между тем за последние сутки в 84 субъектах РФ было выявлено 9088 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 336 человек, полностью выздоровели 8630 граждан.

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