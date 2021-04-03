«Полезные вещества выбрасываете»: Мясников объяснил, как правильно готовить картофель

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке, которую многие допускают при готовке картофеля.

— Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой, — объяснил он.

Лучше всего запекать картофель — тогда в нем останется большинство полезных элементов, сообщил врач в эфире канала «Россия 1».

Ранее Мясников назвал восемь опасных последствий гипертонии.

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