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«Полезные вещества выбрасываете»: Мясников объяснил, как правильно готовить картофель
Фото: vk.com/drmyasnikov

«Полезные вещества выбрасываете»: Мясников объяснил, как правильно готовить картофель

Иван Юминов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке, которую многие допускают при готовке картофеля.

— Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой, — объяснил он.

Лучше всего запекать картофель — тогда в нем останется большинство полезных элементов, сообщил врач в эфире канала «Россия 1».

Ранее Мясников назвал восемь опасных последствий гипертонии.

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ошибкикартофельАлександр Мясников
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