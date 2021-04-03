Доктор Мясников перечислил восемь опасных последствий гипертонии
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал восемь опасных заболеваний, к которым может привести гипертония.
— По современным нормам, показатели давления 130/90 уже считаются гипертонией, — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».
Александр Мясников отметил, что постоянно повышенное давление может стать причиной инфаркта и инсульта. Помимо этого, люди с гипертонией рано или поздно могут столкнуться с сосудистой деменцией или болезнью Альцгеймера.
По словам врача, гипертония также может вызвать мерцательную аритмию, которая повышает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Давление выше нормы способно вызвать ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность, уточнил Мясников.
Он добавил, что люди, у которых прослеживается неконтролируемое давление, могут принимать не те лекарства или не в той дозе.
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