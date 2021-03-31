Доктор Мясников назвал опасное для детей лекарство, снижающее температуру

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что детям до 12 лет нельзя давать аспирин, чтобы сбивать высокую температуру.

По словам эксперта, препарат может вызывать у ребенка синдром Рея, то есть острую печеночную недостаточность и энцефалопатию. Развитие синдрома может привести к летальному исходу.

— Поэтому везде детям в мире запрещено давать аспирин как обезболивающее либо жаропонижающее средство, — пояснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист рекомендует заменять аспирин парацетамолом.

Ранее Мясников рассказал, для кого дефицит железа может стать симптомом рака кишечника. В группу риска, по его мнению, в основном входят мужчины.

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