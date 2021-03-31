Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников назвал опасное для детей лекарство, снижающее температуру
Фото: Youtube / О самом главном

Доктор Мясников назвал опасное для детей лекарство, снижающее температуру

Полина Долганова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что детям до 12 лет нельзя давать аспирин, чтобы сбивать высокую температуру.

По словам эксперта, препарат может вызывать у ребенка синдром Рея, то есть острую печеночную недостаточность и энцефалопатию. Развитие синдрома может привести к летальному исходу.

— Поэтому везде детям в мире запрещено давать аспирин как обезболивающее либо жаропонижающее средство, — пояснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист рекомендует заменять аспирин парацетамолом.

Ранее Мясников рассказал, для кого дефицит железа может стать симптомом рака кишечника. В группу риска, по его мнению, в основном входят мужчины.

Читайте также: Россияне назвали свои любимые блюда на завтрак

обеспечение медикаментамиАлександр Мясниковдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в