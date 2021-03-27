Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россияне назвали свои любимые блюда на завтрак
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Россияне назвали свои любимые блюда на завтрак

Иван Юминов

Общество

Большинство россиян предпочитает с утра есть кашу, блюда из куриных яиц или бутерброды. Об этом стало известно из данных исследования в субботу, 27 марта.

Фаворитами почти у трети жителей страны стали бутерброды, около 28 процентов людей предпочитают кашу. Каждый пятый начинает день с вареных яиц, омлета или яичницы.

Творог с утра едят около пяти процентов опрошенных, а печенье — и вовсе два процента людей. 20 процентов россиян пьют кофе на завтрак, а 15 процентов — чай. Каждый шестой вообще пропускает завтрак, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал SuperJob.

Ранее доктор Мясников называл мешающие похудению продукты.

Читайте также: Диетолог поделилась рецептом вафель, которые не навредят фигуре

Едаопросызавтраки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте