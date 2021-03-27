Россияне назвали свои любимые блюда на завтрак

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Большинство россиян предпочитает с утра есть кашу, блюда из куриных яиц или бутерброды. Об этом стало известно из данных исследования в субботу, 27 марта.

Фаворитами почти у трети жителей страны стали бутерброды, около 28 процентов людей предпочитают кашу. Каждый пятый начинает день с вареных яиц, омлета или яичницы.

Творог с утра едят около пяти процентов опрошенных, а печенье — и вовсе два процента людей. 20 процентов россиян пьют кофе на завтрак, а 15 процентов — чай. Каждый шестой вообще пропускает завтрак, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал SuperJob.

Ранее доктор Мясников называл мешающие похудению продукты.

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