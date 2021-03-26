Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты
Александр Мясников напомнил о пользе цитрусовых / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты

Юлия Курганова

Здоровье

Главный врач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что тем, кто хочет похудеть, нужно отказаться от фруктовых соков из-за высокого содержания сахара в них.

Медик назвал пакетированный сок сахарным раствором.

— Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями, — пояснил он в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач отметил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве. Значит, что для желающих сбросить лишние килограммы они так же вредны, как и спиртное.

В то же время Мясников напомнил о пользе цитрусовых. В них содержится витамин C, который укрепляет иммунитет. Также апельсиновый сок улучшает усвоение железа и полезен при гипогликемии. Одним из самых полезных среди цитрусовых врач назвал грейпфрут. Но соком из этого фрукта нельзя запивать антибиотики и статины, понижающие холестерин, потому что он нейтрализует действие лекарств.

Читайте также: «Официальный канцероген»: доктор Мясников напомнил об опасности колбасы

фруктыпохудениеАлександр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте