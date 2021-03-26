Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты

Александр Мясников напомнил о пользе цитрусовых / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Главный врач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что тем, кто хочет похудеть, нужно отказаться от фруктовых соков из-за высокого содержания сахара в них.

Медик назвал пакетированный сок сахарным раствором.

— Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями, — пояснил он в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач отметил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве. Значит, что для желающих сбросить лишние килограммы они так же вредны, как и спиртное.

В то же время Мясников напомнил о пользе цитрусовых. В них содержится витамин C, который укрепляет иммунитет. Также апельсиновый сок улучшает усвоение железа и полезен при гипогликемии. Одним из самых полезных среди цитрусовых врач назвал грейпфрут. Но соком из этого фрукта нельзя запивать антибиотики и статины, понижающие холестерин, потому что он нейтрализует действие лекарств.

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