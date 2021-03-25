Диетолог поделилась рецептом вафель, которые не принесут вреда фигуре

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Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в честь Международного дня вафель, который отмечается 25 марта, рассказала, как приготовить этот десерт без вреда для фигуры.

История этого праздника началась еще в средневековой Швеции. Согласно традиции этой страны, ежегодно женщины должны были печь вафли в форме сердца 25 марта, потому что именно в этот день Архангел принес Деве Марии весть о ее беременности. Однако постепенно этот десерт перестал быть сакральной пищей. Его стали есть на завтрак, а на площадях крупных мегаполисов продажа данного угощения была одной из самых прибыльных.

Теперь вафли являются самым любимым лакомством не только у детей, но и у взрослых. Как отмечает портал Nation News, есть множество вариантов начинок для этого блюда, от сладких до мясных и рыбных. В мире есть миллион рецептов данной выпечки, а каждая хозяйка использует свои хитрости для того, чтобы сделать ее оригинальной. При этом одними из самых популярных остаются вафли с вареной сгущенкой, а также мягкие бисквитные вафли.

Традиционный венский десерт готовят с использованием яиц, молока, муки и теплого сливочного масла. Однако это может негативно сказаться на фигуре. Поэтому диетолог Наталья Нефедова рассказала, что употреблять это блюдо можно один раз в день.

— Они схожи с блинами. Десерты должны составлять только десять процентов рациона. Завтракать вафлями можно, но не часто, — отметила эксперт.

По ее словам, вафли будут более полезными, если в их приготовлении использовать не обычную, а цельнозерновую муку. В тесто лучше добавлять немного сахара, а вместо сиропов диетолог рекомендовала взять ягоды.

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