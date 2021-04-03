Главный диетолог Москвы назвала людей, которым можно пропускать завтрак

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Завтрак принято считать важнейшим приемом пищи, однако в ряде случаев можно пропустить его без ущерба для здоровья. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Эксперт уточнила, что люди, привыкшие к иному распорядку дня — не предполагающему завтрак — а также не имеющие проблем со здоровьем и весом, могут не заставлять себя есть по утрам через силу.

В любом случае, завтрак должен быть сбалансирован и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами. Утром рекомендуется есть блюда, приготовленные любыми способами, помимо жарки.

В числе полезных блюд для завтрака Стародубова назвала цельнозерновые каши и молочные продукты пониженной жирности, к которым следует добавлять овощи и фрукты, сообщает РИА Новости.

Ранее Антонина Стародубова назвала главную ошибку при похудении.

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