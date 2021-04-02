Диетологи рассказали об эффективном способе перестать заедать стресс

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Тревога негативно сказывается на общем состоянии организма. Часто люди пытаются заедать стресс. Диетологи назвали более эффективный способ избавления от стресса.

Врачи напоминают, что переедание грозит набором лишнего веса. Человек должен следить за тем, что и когда он ест. Если уж человек решил заесть стресс, то диетологи рекомендуют выбирать полезный перекус. Идеальными продуктами станут творог, фрукты, помидоры черри, натуральный греческий йогурт и домашний попкорн. Также стоит отказаться от полуфабрикатов, добавить в рацион фрукты и овощи, пить больше воды.

Диетолог Мария Малышева напомнила, что правильное питание является залогом хорошего самочувствия.

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