Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог дала совет, как избавиться от лишнего веса без тренировок
Фото: pixabay.com

Диетолог дала совет, как избавиться от лишнего веса без тренировок

Елена Фролова

Здоровье

Как правильно питаться, чтобы сбросить лишний вес, рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.

По ее словам, для того чтобы поддерживать здоровье, питание должно быть разнообразным. Поэтому в рационе человека должны содержаться продукты животного и растительного происхождения, однако овощи должны доминировать.

— Их нужно дополнять источниками полноценного белка из состава мяса птицы, рыбы. Благодаря щадящей обработке можно сохранить в составе этих продуктов все полезные компоненты, — сообщила Маргарита Королева.

Как пояснила диетолог, для того чтобы похудеть, нужно в день есть несколько фруктов. Утром можно отдавать предпочтение омлету или зерновому хлебу в сочетании с авокадо и лососем, отмечает Nation News. На обед эксперт посоветовала употреблять овощной суп, овощи с мясом птицы или рыбы. Вечером же можно съесть овощной гарнир с рыбой.

Важно при этом ограничивать объемы пищи, а также не есть после 19 часов вечера. Это позволит снизить избыточную массу тела и постройнеть. Помимо этого, в день желательно пить не менее 2–2,5 литра воды. При этом после 18 часов лучше не употреблять более 400–500 миллилитров.

Читайте также: Диетолог назвал самое полезное блюдо из яиц

овощипохудениедиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в