Диетолог дала совет, как избавиться от лишнего веса без тренировок

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Как правильно питаться, чтобы сбросить лишний вес, рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.

По ее словам, для того чтобы поддерживать здоровье, питание должно быть разнообразным. Поэтому в рационе человека должны содержаться продукты животного и растительного происхождения, однако овощи должны доминировать.

— Их нужно дополнять источниками полноценного белка из состава мяса птицы, рыбы. Благодаря щадящей обработке можно сохранить в составе этих продуктов все полезные компоненты, — сообщила Маргарита Королева.

Как пояснила диетолог, для того чтобы похудеть, нужно в день есть несколько фруктов. Утром можно отдавать предпочтение омлету или зерновому хлебу в сочетании с авокадо и лососем, отмечает Nation News. На обед эксперт посоветовала употреблять овощной суп, овощи с мясом птицы или рыбы. Вечером же можно съесть овощной гарнир с рыбой.

Важно при этом ограничивать объемы пищи, а также не есть после 19 часов вечера. Это позволит снизить избыточную массу тела и постройнеть. Помимо этого, в день желательно пить не менее 2–2,5 литра воды. При этом после 18 часов лучше не употреблять более 400–500 миллилитров.

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