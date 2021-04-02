Диетолог назвал самое полезное блюдо из яиц

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самое полезное блюдо из яиц — это яйцо-пашот. Полезна и яичница с овощами, омлет с овощами. Любая жареная колбаса с яйцами не добавляет этому блюду пользы, напротив, регулярное употребление яиц с красным мясом провоцирует атеросклероз, повышается риск рака поджелудочной железы и кишечника.

— В яйцах содержатся селен, биотин, лецитин, кобальт и другие полезные компоненты. Лецитин участвует в построении мембран, относится к веществам, снижающим образование камней в желчном пузыре. Лецитин снижает уровень плохого холестерина, — отметил врач.

Кобальт, содержащийся в яйцах, участвует в кроветворении, а холин является профилактикой деменции. В яйцах есть витамины D и А. Гинзбург добавил, что длительность варки на пользу яиц не влияет.

Эксперт напомнил, что яйца хранятся в холодильнике до 120 дней, при комнатной температуре – 25 дней.

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