Диетолог Ковальков объяснил, почему люди не могут похудеть «на овощах»

Фото: Youtube / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что одна из ошибок тех, кто хочет сбросить вес, — недобор белка в ежедневном рационе. Он отметил, что начинать утро нужно правильно: завтракать яйцами с кусочками бекона. А тем, кто постится, белок можно найти, например, в грибах.

— Минимальная норма белка в сутки в России — 70 граммов. Меньше опускаться нельзя. Сбалансированное количество белка на день выглядит так: быстро усваивается белок яиц — это золотой стандарт в диетологии, — отметил Ковальков.

По его словам, в течение дня человек съедает намного меньше, если утром съел яичный белок. Перед обедом можно съесть банан — это стимулирует выброс инсулина, который поможет усвоиться белку, съеденному в обед.

— Курицу, рыбу, шашлык лучше жарить на открытом огне без использования масла. Вечером съешьте кусок мяса или рыбы с овощами. Белок содержится во всех продуктах. Молоко хорошо сочетается с соей. В практике часто встречаются случаи нехватки белка. Очень часто! И главное, все по собственной глупости! Начинают есть одни овощи и думают, что похудеют, а в овощах есть углеводы, от которых мы и полнеем, — подытожил эксперт, объяснив причину того, почему люди не могут похудеть.

Видео опубликовано на YouTube.

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