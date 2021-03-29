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Диетолог Ковальков объяснил, почему люди не могут похудеть «на овощах»
Фото: Youtube / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Ковальков объяснил, почему люди не могут похудеть «на овощах»

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что одна из ошибок тех, кто хочет сбросить вес, — недобор белка в ежедневном рационе. Он отметил, что начинать утро нужно правильно: завтракать яйцами с кусочками бекона. А тем, кто постится, белок можно найти, например, в грибах.

— Минимальная норма белка в сутки в России — 70 граммов. Меньше опускаться нельзя. Сбалансированное количество белка на день выглядит так: быстро усваивается белок яиц — это золотой стандарт в диетологии, — отметил Ковальков.

По его словам, в течение дня человек съедает намного меньше, если утром съел яичный белок. Перед обедом можно съесть банан — это стимулирует выброс инсулина, который поможет усвоиться белку, съеденному в обед.

— Курицу, рыбу, шашлык лучше жарить на открытом огне без использования масла. Вечером съешьте кусок мяса или рыбы с овощами. Белок содержится во всех продуктах. Молоко хорошо сочетается с соей. В практике часто встречаются случаи нехватки белка. Очень часто! И главное, все по собственной глупости! Начинают есть одни овощи и думают, что похудеют, а в овощах есть углеводы, от которых мы и полнеем, — подытожил эксперт, объяснив причину того, почему люди не могут похудеть.

Видео опубликовано на YouTube.

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