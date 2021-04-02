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Главный диетолог Москвы объяснила главную ошибку при похудении
Фото: pixabay.com

Главный диетолог Москвы объяснила главную ошибку при похудении

Татьяна Плотникова

Здоровье

Снижение калорийности своего рациона ниже определенного уровня опасно для здоровья и не поможет быстрее избавиться от лишнего веса. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как отметила эксперт, похудение требует дефицита калорий, но важно понимать, что каждый день мы тратим определенное количество калорий просто на поддержание жизненно важных процессов в организме — это так называемый основной обмен.

Как правило, на основной объем требуется 1000-1500 килокалорий для женщин и 1400-2000 килокалорий для мужчин. Помимо этого необходима энергия для пищеварения, работы кишечника после приема пищи — это добавляет еще около десяти процентов. Не менее 20 процентов от обмена нужно для работы, движения, любых других видов активности.

Если худеющие снижают калорийность рациона ниже уровня основного обмена, скорость метаболизма замедляется, у человека уменьшается объем мышечной ткани. Как следствие, при малейшем нарушении питания масса тела быстро вернется к прежним цифрам или даже увеличится. При этом самочувствие может ухудшиться, предупредила Стародубова.

Диетолог подчеркнула, что лучше создавать дефицит калорий за счет увеличения их траты — физических нагрузок, повышения физической активности, сообщает РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, как москвичам сбросить набранный после пандемии вес.

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