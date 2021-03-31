Эндокринолог объяснила, почему люди с алиментарным ожирением не могут похудеть

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Лишний вес, от которого не удается избавиться, может быть симптомом заболеваний эндокринной железы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, эндокринолог Елена Щетинина.

По словам эксперта, около 10 процентов людей страдают ожирением из-за проблем с эндокринной железой. В таком случае врачи выявляют у них заболевания гипофиза, надпочечников и щитовидный железы. К специалисту стоит обратиться, чтобы исключить вероятность наличия перечисленных недугов.

— Однако даже людям с эндокринными заболеваниями, как правило, удается успешно снизить вес. Диагностировав заболевание, эндокринологи назначают им не только лекарственные препараты, но и составляют диету, — отметила Щетинина.

В остальных случаях избыточный вес связан с алиментарным ожирением, сообщает эксперт. Увеличение веса на четыре килограмма в год говорит о ежедневном переедании всего лишь в 100 ккал. Часто люди пренебрегают этим и подходят к похудению непоследовательно, считает специалист.

— В большинстве случаев люди с алиментарным ожирением лукавят, когда говорят, что у них не получается сбросить вес. Нужно соблюдать режим питания не в течение двух-трех дней, месяца или полугода. Даже если вес снижается на 2 кг в месяц, это уже эффективно, — заверила эксперт.

По словам Щетининой, организму требуется время для адаптации к программе снижения веса. В данном случае следует набраться терпения как людям с алиментарным ожирением, так и пациентам с эндокринными заболеваниями.

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