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Эндокринолог перечислила ошибки, мешающие похудеть
Фото: pixabay.com

Эндокринолог перечислила ошибки, мешающие похудеть

Анастасия Колоскова

Здоровье

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова перечислила ошибки тех, кто желает похудеть.

По ее словам, не стоит увлекаться салатами и продуктами с так называемой отрицательной калорийностью. Мнение о том, что существуют продукты, которые нужно съесть как можно больше, чтобы похудеть, является мифом. Поглощение капусты, кабачков, огурцов и грейпфрутов килограммами опасно, так как это растягивает желудок, а впоследствии человеку приходится очень много есть, чтобы утолить голод.

Чтобы овощи помогали снизить вес, пояснила Павлова, следует при каждом приеме пищи добавлять белковый продукт. Это могут быть яйца, творог или кусочек мяса. Врач порекомендовала следить за объемом порций и не есть большое количество клетчатки на ночь. Кроме того, желающим похудеть важно пить много воды, так как при ее недостатке организм будет вытягивать жидкость из клеток и сосудов.

Эндокринолог предупредила, что не стоит ужинать лишь одним кефиром. Также она посоветовала не перекусывать фруктами, а есть их на десерт после основного приема пищи. Желающим похудеть необходимо сдать анализ крови на инсулин и глюкозу, а также определить количество жира, мышц и костей в теле, сообщает KP.ru.

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