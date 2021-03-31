Диетолог перечислила преимущества домашней еды перед блюдами на заказ

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова порекомендовала россиянам чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду. Она отметила, что в этом случае можно контролировать состав блюда и метод приготовления.

— Я бы порекомендовала домашнее приготовление пищи, потому что в этом случае вы можете контролировать состав блюда — можно уменьшить содержание соли, жиров, сахара, и метод приготовления — можно отказаться от обжаривания. Когда привозят готовое блюдо, то его состав, к сожалению, уже не изменить, — сказала врач.

Диетолог добавила, что если говорить про готовые продукты, а не блюда, то в их заказе и доставке множество плюсов: экономия времени, сил, иногда денег, возможность планирования и предварительного составления меню.

Она отметила, что иногда самый сбалансированный и здоровый ужин не приносит радости, если на его приготовление ушло много времени после трудного рабочего дня. Поэтому Стародубова советует пользоваться доставкой продуктов, передает РИА Новости.

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