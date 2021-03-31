Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог перечислила преимущества домашней еды перед блюдами на заказ
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Диетолог перечислила преимущества домашней еды перед блюдами на заказ

Юлия Курганова

Здоровье

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова порекомендовала россиянам чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду. Она отметила, что в этом случае можно контролировать состав блюда и метод приготовления.

— Я бы порекомендовала домашнее приготовление пищи, потому что в этом случае вы можете контролировать состав блюда — можно уменьшить содержание соли, жиров, сахара, и метод приготовления — можно отказаться от обжаривания. Когда привозят готовое блюдо, то его состав, к сожалению, уже не изменить, — сказала врач.

Диетолог добавила, что если говорить про готовые продукты, а не блюда, то в их заказе и доставке множество плюсов: экономия времени, сил, иногда денег, возможность планирования и предварительного составления меню.

Она отметила, что иногда самый сбалансированный и здоровый ужин не приносит радости, если на его приготовление ушло много времени после трудного рабочего дня. Поэтому Стародубова советует пользоваться доставкой продуктов, передает РИА Новости.

Читайте также: «Глупость полная»: диетолог Ковальков раскритиковал «лучшую» диету

доставка едысоветы по готовкесоветы диетолога
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в