«Глупость полная»: диетолог Ковальков раскритиковал «лучшую» диету

Фото: Youtube / Елена Ханга

Врач-диетолог Алексей Ковальков ответил на вопрос, какую диету он считает самой лучшей. По его словам, все диеты — «дремучее прошлое и рассчитаны на провинциальных дам».

— Любая диета — глупость полная. Это инструкция с сомнительным результатом, написанная непонятно кем. Сейчас все помешались на интервальном голодании. Там идет процесс аутофагии, ты предохраняешься еще от рака. Но этот процесс происходит в организме постоянно, — раскритиковал диетолог этот способ похудения.

Ковальков отметил, что каждый год появляются новые диеты, каждый раз выясняется, что они не работают. Кремлевская диета, например, вызывает образование камней в почках.

— Боремся с весом грубо, не понимая, как это работает, не понимая, что происходит с организмом. Давайте подумаем, что будет с людьми, которые прекратят диету? — спросил Ковальков.

Сам врач похудел на 70 килограммов после того, как осознал, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Видео опубликовано на YouTube.

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