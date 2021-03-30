Диетолог Ковальков объяснил, что женщины делают не так при похудении

Фото: Youtube / Елена Ханга

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что женщины в процессе похудения борются с симптомами, вместо того, чтобы найти и уничтожить проблему.

— Проблему может определить только врач, их может быть до пятидесяти. Например, нарушение пищевого поведения, она может вытекать из других проблем, — пояснил врач.

По его словам, перед похудением нужно пройти обследования, сдать анализы крови, УЗИ.

Врач отметил, что есть два типа полноты. В первом случае у человека до 10 лишних килограммов, это избыточная масса тела и подобное не является медицинским заболеванием. Все, что выше – входит в классификацию медицинских болезней, их может лечить только врач, заявил Ковальков.

Видео опубликовано на YouTube.

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