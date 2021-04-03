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Нутрициолог объяснила, о каких проблемах сигнализирует тяга к жирному и сладкому
Фото: pexels.com / Min An

Нутрициолог объяснила, о каких проблемах сигнализирует тяга к жирному и сладкому

Иван Юминов

Здоровье

За желанием человека что-то съесть кроется стремление восполнить дефицит полезных элементов и витаминов в организме. Об этом сообщила нутрициолог, действительный член международной ассоциации нутрициологов и детокс-коучей Алена Степанова.

Так, по ее словам, тяга к соленому говорит о синдроме усталых надпочечников, который дополнительно может сопровождаться нарушением сна и усталостью. Дисбаланс кислотности организм пытается восполнить желанием съесть что-то кислое. Мысли о сладкой еде могут прийти из-за бактериального роста кандидоза, при котором внимание необходимо обратить на наличие молочницы.

Нарушения работы поджелудочной и нехватка жиров объясняют желание съесть жирную пищу, а мел хочется есть при нехватке кальция. Если мысли о еде не покидают человека все время, возможно, дело в гормональном сбое — необходимо нормализовать сон, сообщает «Звезда».

Ранее появились рекомендации по поводу того, как правильно выбирать продукты на ярмарках выходного дня.

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