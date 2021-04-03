«Чтобы не были глянцевыми»: диетолог рассказал, как выбирать продукты на ярмарках

_DSC8814.JPG / Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Сезон ярмарок выходного дня начался в Москве в пятницу, 2 апреля. О том, как правильно выбирать на них продукты, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев.

— Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному, — объяснил он.

Пристальное внимание нужно уделить грибам и соленьям, так как нарушение технологической обработки может навредить здоровью, считает Арзамасцев. В апреле он посоветовал покупать корнеплоды — репу, капусту и морковь. В них больше витаминов, чем в привозных овощах. Наконец, диетолог предостерег от дегустации продуктов прямо на рынке — не только из-за грязи, но и риска распространения COVID-19.

Ярмарки выходного дня работают в Москве с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. В этом году на них разместят 1526 торговых мест по 65 адресам, отмечает «Москва 24».

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