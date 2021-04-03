Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Семьдесят ветеринаров будут следить за качеством продуктов на ярмарках в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Семьдесят ветеринаров будут следить за качеством продуктов на ярмарках в Москве

Виктория Родимкина

Город

Семьдесят ветеринаров будут следить за качеством продуктов на ярмарках выходного дня в столице, которые открылись 2 апреля. На них москвичи могут купить мясную, рыбную и молочную продукцию, фрукты и ягоды.

На 65 ярмарках будут работать 18 передвижных лабораторий, рассказал председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.

— Семьдесят столичных специалистов будут проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на ярмарках выходного дня. Это необходимо для того, чтобы на прилавки попадала безопасная продукция, — сказал он.

По его словам, за последние три года число некачественной продукции на сезонных ярмарках сократилось в два раза. Ветеринары проводят аналогичные экспертизы на протяжении всего года на столичных рынках.

Алексей Сауткин добавил, что такая работа позволяет заботиться о здоровье москвичей. В 2020 году на ярмарках проверили свыше девяти тысяч тонн продукции и выполнили свыше 500 тысяч лабораторных исследований, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Еще 20 новых ярмарок откроют в Москве к концу 2021 года

ярмаркаветеринарыкачество продукции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в