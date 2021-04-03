Семьдесят ветеринаров будут следить за качеством продуктов на ярмарках в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Семьдесят ветеринаров будут следить за качеством продуктов на ярмарках выходного дня в столице, которые открылись 2 апреля. На них москвичи могут купить мясную, рыбную и молочную продукцию, фрукты и ягоды.

На 65 ярмарках будут работать 18 передвижных лабораторий, рассказал председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.

— Семьдесят столичных специалистов будут проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на ярмарках выходного дня. Это необходимо для того, чтобы на прилавки попадала безопасная продукция, — сказал он.

По его словам, за последние три года число некачественной продукции на сезонных ярмарках сократилось в два раза. Ветеринары проводят аналогичные экспертизы на протяжении всего года на столичных рынках.

Алексей Сауткин добавил, что такая работа позволяет заботиться о здоровье москвичей. В 2020 году на ярмарках проверили свыше девяти тысяч тонн продукции и выполнили свыше 500 тысяч лабораторных исследований, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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