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Еще 20 новых ярмарок откроют в Москве к концу 2021 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еще 20 новых ярмарок откроют в Москве к концу 2021 года

Виктория Родимкина

Город

В Москве к концу этого года будет работать свыше 60 торговых площадок, где горожане смогут купить высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.

На данный момент в городе работают 44 межрегиональные ярмарки. На них создано 1047 торговых мест. До конца 2021 года запланировано открыть еще 20 торговых площадок.

С января по март этого года такие ярмарки посетили уже более 660 тысяч человек. Там было реализовано 576 тонн продукции.

В пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы отметили, что оборудованные торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Это позволяет региональным товаропроизводителям найти новый рынок сбыта.

— Полностью оборудованные торговые места на межрегиональных ярмарках предоставляются бесплатно, что позволяет региональным товаропроизводителям найти новый рынок сбыта, познакомить жителей и гостей столицы с уникальной региональной продукцией, а основное — минимизировать свои затраты за счет исключения арендной платы, расходов на приобретение торгового оборудования и инвентаря, оплаты коммунальных услуг, — пояснили в ведомстве.

На торговых площадках столицы представлена продукция из 42 регионов России, в частности из Московской, Тверской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской областей.

К участию в ярмарках приглашаются предприниматели, юридические и физические лица — владельцы фермерских или личных подсобных хозяйств, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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