Диетолог объяснила, почему вредно разогревать пищу в пластиковых контейнерах

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала выбирать контейнеры из пищевого пластика, либо использовать стеклянную посуду, иначе из-за разогрева пищи в данной посуде можно нанести вред собственному здоровью.

При этом она утончила, что если использовать пластиковую посуду не по назначению, то можно допустить попадание токсичных элементов или солей тяжелых металлов в пищу. Еще больше рисков грозят человеку, если на данной посуде будут незначительные повреждения.

— При выборе контейнеров из пищевого пластика нужно обращать внимание на специальную пометку, которая указывает, можно ли подвергать данную посуду нагреванию или укладывать в нее горячую пищу. Сам по себе пластик может подвергаться разрушению и в последствие приносить вред здоровью. Обычные пластиковые контейнеры не рекомендуется использовать для разогрева еды, — подчеркнула Дарья Русакова.

Как пояснила врач-диетолог, в целях сохранения экологии лучше вообще отказаться от использования пластика, отмечает Nation News. Это необходимо сделать из-за того, что он плохо поддается переработке.

Эксперт посоветовала заворачивать пищу в пергаментную бумагу или фольгу, а продукты в холодильнике хранить в стеклянной посуде, не выделяющей токсичных веществ при нагревании.

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал о признаках опасных для здоровья контейнеров для еды