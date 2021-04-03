Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор рассказал о признаках опасных для здоровья контейнеров для еды
Фото: pexels.com

Роспотребнадзор рассказал о признаках опасных для здоровья контейнеров для еды

Виктория Родимкина

Здоровье

Некоторые пластиковые контейнеры являются опасными для хранения продуктов. О том, как распознать непригодную посуду, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, некоторые виды контейнеров не допускаются для контакта с едой, особенно если это одноразовая посуда. К ней могут прилагаться указания об использовании. Например, только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи.

— Если мы на посуде многоразового использования начнем «оттачивать» ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера, — сказала специалист.

Она отметила, что в пищу могут попасть соли тяжелых металлов или токсичные элементы. Поэтому после обнаружения сколов, царапин контейнер следует заменить. Химический привкус еды также говорит о том, что контейнер нужно немедленно выбросить, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, как бороться с пищевой молью

Роспотребнадзорпластикконтейнер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в