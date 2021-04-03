Роспотребнадзор рассказал о признаках опасных для здоровья контейнеров для еды

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Некоторые пластиковые контейнеры являются опасными для хранения продуктов. О том, как распознать непригодную посуду, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, некоторые виды контейнеров не допускаются для контакта с едой, особенно если это одноразовая посуда. К ней могут прилагаться указания об использовании. Например, только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи.

— Если мы на посуде многоразового использования начнем «оттачивать» ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера, — сказала специалист.

Она отметила, что в пищу могут попасть соли тяжелых металлов или токсичные элементы. Поэтому после обнаружения сколов, царапин контейнер следует заменить. Химический привкус еды также говорит о том, что контейнер нужно немедленно выбросить, сообщает радио Sputnik.

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