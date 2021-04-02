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Роспотребнадзор объяснил, как бороться с пищевой молью
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор объяснил, как бороться с пищевой молью

Татьяна Плотникова

Общество

Пищевая моль, она же южная амбарная огневка —одна из наиболее распространенных и опасных вредителей запасов зерна и семян. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что пищевая моль — теплолюбивый вид, может развиваться в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных заводах, кондитерских фабриках, жилых помещениях.

Южная амбарная огневка является опасным вредителем. Кроме уничтожения запасов, гусеницы южной амбарной огневки засоряют их своими выделениями, распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы.

Чтобы избавиться от насекомых, необходимо проверить все пищевые продукты. В тех местах, где были обнаружены бабочки и гусеницы огневки, необходимо произвести тщательную уборку, промыть с мылом, проветрить и просушить места хранения пищевой продукции.

Для борьбы с огневкой можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, предназначенные для борьбы с так называемой пищевой молью.

В качестве профилактики возникновения насекомых рекомендуется не покупать впрок продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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