Уходи, букашка: как защитить квартиру от нашествия тараканов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре предупредили о предстоящем росте числа тараканов. «Вечерка» узнала, какие средства помогут избавить квартиру от усатых вредителей.

Наступает месяц, когда насекомые особенно активны, — февраль. Усатые любят квартиры, где есть чем поживиться: остатки пищи станут для них манящим лакомством. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как избавиться от нежеланных гостей.

— Периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку связана с циклом размножения, — пояснила Светлана Рославцева. — Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом.

Для того чтобы препятствовать попаданию тараканов в квартиру, следует перекрыть основные пути проникновения насекомых. А именно поставить сетки на вентиляционных решетках на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате. Тараканы — теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения.

— Если насекомые все же проникли в квартиру, то следует применять обычные приманки с пищевыми компонентами. К ним у популяции тараканов пока что нет высокого сопротивления, — добавила Светлана Рославцева.

А вот шарики с борной кислотой и желтком, напротив, от непрошеных гостей не спасут. Они представляют собой приманку в твердой форме и сегодня не считаются высокоэффективным средством.

— Более эффективна приманка в жидкой форме, состоящая из 10-процентной борной кислоты, 10 процентов сахара и 80 процентов воды, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Обе формы малотоксичны для животных и людей.

Если с тараканами не бороться, то их численность будет резко увеличиваться, что очень опасно — эти насекомые вызывают аллергические реакции и переносят возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

В Роспотребнадзоре также напомнили о важности содержания домов и квартир в чистоте. Старайтесь не оставлять еду в раковине и на столе, перекрывать доступ к воде для насекомых.

Проверяй состав

Во многих шутках и главным оружием против тараканов выступает тапок. Однако есть и более эффективные и удобные методы — различные отравы. Выбирая подходящие, откажитесь от китайских средств.

— Очень многие подобные средства не зарегистрированы в России, — предупредили в Роспотребнадзоре. — Неизвестен их точный состав, не всегда есть перевод информации о средстве на русский язык. Такие средства не стоит покупать и пользоваться ими.

Эффективными веществами против тараканов считаются фипронил, индоксакарб, гидраметилнон, борная кислота. Для тех, кто решил затеять ремонт и в том числе избавиться от назойливых усатых важно заделать все щели и трещины в стенах, полу и потолке. Но помните — проникать насекомые могут и через розетки.

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