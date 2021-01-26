Чайный гриб всемогущий

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Британским и американским ученым на основе бактерий чайного гриба удалось разработать умные живые материалы. С их помощью можно обнаружить загрязнения в воде, искать повреждения в упаковке или даже проецировать на них изображения. «Вечерка» поговорила с экспертами и узнала, чем это будет полезно в будущем.

За семь лет ученым из Массачусетского технологического института и Имперского колледжа Лондона удалось создать новые виды искусственных биоматериалов. По данным исследования, их главное преимущество — простота изготовления.

Как утверждает кандидат биологических наук Дмитрий Хомяков, разработка на основе бактерий чайного гриба может оказаться очень полезной в экологической сфере.

— Например, инженерные живые материалы можно будет применить в защитной обработке леса. Это поможет увидеть, какие кроны деревьев обработали лучше, а какие хуже, — поделился с «Вечеркой» Дмитрий Хомяков.

Он добавил, что в случае положительных исследований и получения рекомендаций для использования инженерных живых материалов на основе чайного гриба они заменят искусственные, химические флуоресцентные вещества, которые сегодня используются в этой сфере. Это будет намного полезнее для деревьев и других живых организмов, а также улучшит эффективность защиты леса.

По словам руководителя лаборатории глубокой очистки воды, доктора технических наук Александра Смирнова, любые исследования, которые ведутся в направлении выявления загрязнений, всегда приветствуются.

— Но если посмотреть на статистику из 100 открытий, только 10 проходят на этап дальнейшего исследования, а в итоге реализуется только одно. Вопрос применения различных типов микроорганизмов, в том числе и грибов, изучается давно. Например, их уже используют в очистке сточных вод московской канализации, — поделился Смирнов.

Он отметил, что все, что связано с природой и человеком, будет проходить подробнейшее изучение, в том числе и на конкретных моделях.

— Даже если эксперименты с внедрением и использованием инженерных живых материалов будут успешны, последнее слово всегда будет за людьми в белых халатах. У нас это эксперты Роспотребнадзора, которые различные аспекты нашей жизни так или иначе проверяют с точки зрения безопасности миллионов людей, — отметил доктор технических наук.

В случае если будет доказана эффективность, нужно будет провести очень длительную работу, которая продлится не один день, и даже не месяц, чтобы подтвердить отсутствие вторичных и третичных негативных воздействий на природу и организм.

— Даже учитывая, что разработка может быть полезной, необходимо понимать, что перед ее использованием предстоит еще долгий путь. Важно не навредить. Поэтому нужно начать с изучения, и тогда мы, возможно, получим что-то новое, — заключил эксперт.

Особенно незаменим зимой

Чайный гриб обладает полезными свойствами для организма человека. Об этом «Вечерке» рассказала агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

— Особенно полезен чайный гриб зимой. Благодаря продуктам выделения. Кисло-сладкий настой насыщен большим количеством витамина C, которого нам так часто не хватает в холодное время года, — поделилась Тихонова.

По ее словам, чайный гриб является естественной заменой искусственным биологическим добавкам. Кроме прочего, напиток из чайного гриба насыщен калием.

— Получается, что настой наполнен не только полезными питательными веществами, которые содержит обычный чай, но и такими микроэлементами, как кальций, йод и калий, — подчеркнула Елизавета Тихонова.

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