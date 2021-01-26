Елена Малышева рассказала об опасности употребления родниковой воды

Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала опасным употребление родниковой воды. По ее словам, в ней может содержаться различная инфекция.

Малышева считает, что родниковая вода может осложнить состояние человека и нанести серьезный вред здоровью, особенно во время отравления. Телеведущая привела в пример историю жительницы Буйнакска, чей ребенок жаловался на боли в животе и продолжительную диарею. При этом мальчика поили родниковой водой.

— Как люди не понимают, что это источник инфекций! Такая вода может стать источником дизентерии, кишечной палочки и прочих заболеваний! — подчеркнула Малышева в рамках программы «Жить здорово» на Первом канале.

Оказалось, что эта жидкость могла провоцировать диарею у ребенка. Поэтому врач порекомендовала отказаться от употребления родниковой воды.

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