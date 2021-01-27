«Положительный герой»: натуралист объяснил, почему в России люди любили тараканов

Фото: Youtube.com / ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА ОТ МОРКОВКИ

В Роспотребнадзоре россиян предупредили о росте числа тараканов в российских квартирах. Журналист-натуралист, путешественник, автор и ведущий телерадиопередач о живой природе Александр Хабургаев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что раньше в России увидеть таракана считалось хорошей приметой.

—У сердобольного русского народа тараканы были признаком достатка. В столыпинских вагонах переселенцы везли с собой тараканов в Сибирь, потому что в голой избе тараканов не будет. В фольклоре таракан всегда был положительным героем, — считает натуралист.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Нашествие тараканов

Чтобы тараканы не пришли, можно предпринять различные меры, считает эксперт:

— Можно сетку надеть на вентиляционную решетку, уплотнителем забить щели, такие процедуры лучше делать всем домом, потому что есть еще рыжие муравьи, у них гнезда могут быть на разных этажах. Есть цикличность во вспышках численности беспозвоночных. Пример с саранчой: в один год это «казнь египетская», в другой год — летит несколько насекомых. То же самое и тут с тараканами. Они были, есть и будут, они жили в первобытных пещерах. При температуре воздуха 15 градусов они теряют свои репродуктивные функции, — отметил Хабургаев.

Доцент кафедры зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, кандидат биологических наук Василий Алпатов отметил, что для успешного размножения любого организма нужна комфортная температура, влажность и достаточное количество ресурсов.

— Проблемы чаще связаны с рыжим тараканом, черного вытеснили. Чтобы точно тараканов выморозить, нужны температуры ниже нуля, наступает смерть насекомого. В северных областях тараканы живут только в отапливаемых помещениях. Вымораживать квартиру — это как палить из пушки по воробьям, — пояснил Алпатов, добавив, что есть эффективные и современные препараты для травли тараканов.

Хабургаев добавил, что тараканы имеют резистентность к ядам.

Читайте также: Уходи, букашка: как защитить квартиру от нашествия тараканов