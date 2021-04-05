Диетолог рассказал, как употреблять хлеб без вреда для организма

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Вредность хлеба определяется по большому счету количеством, а не составом. Об этом сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, в ежедневном рационе человека должно быть ограниченное количество хлеба. Если этого продукта не так много в питании, то особых проблем со здоровьем не будет. По мнению Гинзбурга, в рационе хлеб можно заменить другими продуктами, например крупами.

Диетолог отметил, что особенно полезен грубый хлеб с пищевыми волокнами. Он очень сытный и при этом некалорийный.

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