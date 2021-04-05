Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказал, как употреблять хлеб без вреда для организма
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Диетолог рассказал, как употреблять хлеб без вреда для организма

Кирилл Николаев

Здоровье

Вредность хлеба определяется по большому счету количеством, а не составом. Об этом сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, в ежедневном рационе человека должно быть ограниченное количество хлеба. Если этого продукта не так много в питании, то особых проблем со здоровьем не будет. По мнению Гинзбурга, в рационе хлеб можно заменить другими продуктами, например крупами.

Диетолог отметил, что особенно полезен грубый хлеб с пищевыми волокнами. Он очень сытный и при этом некалорийный.

Читайте также: Диетолог заявила, что любимые продукты россиян могут спровоцировать рак и диабет

рацион питанияхлебдиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте
Читайте нас в